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    ترامب: تيريزا ماي استقالت من أجل صالح بلدها

    09:18 م الجمعة 24 مايو 2019
    ترامب: تيريزا ماي استقالت من أجل صالح بلدها

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

    واشنطن (د ب أ)

    قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يشعر "بالأسى" إزاء "رئيسة الوزراء البريطانية المستقيلة تيريزا ماي، التي وصفها بأنها شخصية "قوية للغاية" وعملت بجد.

    وقال ترامب خارج البيت الأبيض بعد إعلان ماي عن استقالتها بسبب إخفاقها في إنهاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست): "إنه من أجل صالح بلادها".

    وأضاف ترامب "إنني معجب بها للغاية.. وسأراها، في غضون أسبوعين"، وذلك في إشارة إلى رحلته القادمة إلى بريطانيا.

    وأعلنت تيريزا ماي، رئيسة وزراء بريطانيا، في خطاب مؤثر، استقالتها من منصبها كزعيمة لحزب المحافظين في السابع من شهر يونيو المقبل، لافتة إلى أنها ستواصل مهامها إلى حين اختيار زعامة جديدة، وهو ما يعني تخليها عن منصب رئيس الوزراء.

    دونالد ترامب تيريزا ماي الاتحاد الأوروبي البيت الأبيض

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