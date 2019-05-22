بيان إماراتي أردني حول تحديات المنطقة

القاهرة – (مصراوي):

بحث صاحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، والملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية تعزيز العلاقات الأخوية وعددًا من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد اليوم في قصر البطين بأبوظبي بين محمد بن زايد والملك عبد الله الثاني بحضور الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد الأردني، بحسب ما وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وثمن بن زايد وقوف الأردن إلى جانب الإمارات والسعودية في مواجهة الاعتداءات الإجرامية الأخيرة على سفن تجارية في المياه الإقليمية الإماراتية وبعض المنشآت النفطية في السعودية، مؤكدًا أن الأردن يمثل عمقا استراتيجيا مهمًا لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ووجه بن زايد والملك عبد الله وزيري خارجية البلدين، ورئيسي هيئة الأركان المشتركة بإدامة التواصل لتنسيق المواقف إزاء مختلف التحديات، وتكريس آليات العمل المؤسسي، الذي يضمن أعلى درجات التنسيق والتعاون في مواجهة التحديات المشتركة.

وستقوم وحدات من القوات المسلحة في البلدين الشقيقين، واللتين تربطهما علاقات تاريخية ومؤسسية، بإجراء تمرين مشترك في المستقبل القريب في دولة الإمارات العربية المتحدة، بحسب بيان مشترك صدر في ختام اللقاء ونشرته "وام".

وأكد بن زايد والملك عبد الله الحرص المطلق على توسيع التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، واتخاذ الخطوات المناسبة التي من شأنها فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والثقافي، والسياحي".

ورحب بن زايد في بداية اللقاء بالعاهل الأردني مؤكدا قوة ومتانة العلاقات الأخوية التي تجمع بين الإمارات والأردن على المستويات كافة منذ عهد الشيخ زايد والملك حسين، والحرص المتبادل من قيادتي البلدين على التشاور وتبادل وجهات النظر حول القضايا والمستجدات في المنطقة.

وقال ولي عهد أبو ظبي إن الإمارات بقيادة صاحب الشيخ خليفة بن زايد، تولي العلاقات مع الأردن الشقيق أهمية كبيرة وتعمل على دفعها إلى الأمام في المجالات المختلفة بما يصب في خدمة البلدين والشعبين الشقيقين ويحقق الطموحات المشتركة في التنمية والتطور والنهضة.

وأشار إلى أن الإمارات تعمل على التنسيق مع الدول العربية وفي مقدمتها الأردن بشأن تطورات الأحداث في المنطقة بما يصون المصالح العربية العليا ويحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين ويضمن حرية الملاحة في هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية الفائقة للعالم كله.

من جانبه شدد الملك عبد الله الثاني على وقوف الأردن إلى جانب الإمارات في الحفاظ على أمنها واستقرارها، مؤكدا أن أمن الإمارات ودول الخليج العربي من أمن الأردن، وأعرب عن تقديره لدولة الإمارات، على دعمها المستمر للأردن.

وأقام محمد بن زايد مأدبة افطار تكريما للملك عبد الله الثاني.

حضر اللقاء الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وحمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ونهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومنصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وحامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبو ظبي، وعبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.

كما حضره من الجانب الأردني معالي أيمن الصفدي وزير الخارجية وشؤون المغتربين، والدكتور بشر الخصاونة مستشار الملك للاتصال والفريق الركن محمود عبد الحليم فريحات رئيس هيئة الأركان المشتركة، وجمعة عبد الله العبادي سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى الدولة.