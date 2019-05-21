استطلاع: 51% من الأمريكيين يعتقدون أن واشنطن ستخوض حربا مع إيران

واشنطن - (أ ش أ):

كشف استطلاع جديدة للرأى أن أكثر من نصف الأمريكيين (51%) يعتقدون أن الولايات المتحدة ستخوض حربا مع إيران خلال الأعوام القليلة المقبلة، وذلك بزيادة 8% عن نتائج استطلاع آخر أجري في يونيو الماضي.

وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي جري في الفترة بين 17 و20 مايو الجاري أن الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء ينظرون إلى إيران باعتبارها تهديدا ويتوقعون حدوث حرب.

وأرى 53% من الأمريكيين أن إيران تشكل تهديدا "خطيرا" أو "وشيكا"، وذلك بارتفاع نسبته ستة في المئة عن نتائج استطلاع سابق أجري في يوليو الماضي.

وعلى الرغم من هذه المخاوف، كشف الاستطلاع أن 60% يرفضون أن تشن الولايات المتحدة هجوما وقائيا ضد الجيش الإيراني، بينما يؤيد 12% فقط ذلك.

ويعتقد أربعة من بين كل خمسة أمريكيين أن على الولايات المتحدة الرد عسكريا بشكل كامل أو محدود في حال أقدمت إيران على مهاجمتها، وبحسب النتائج يؤيد 79% ردا انتقاميا، و40% القيام برد بضربات محدودة بينما يؤيد 39% غزوا كاملا.