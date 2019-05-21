أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار الكهرباء هواوي Huawei امتحان أولى ثانوي أزمة إيران مسلسلات رمضان 2019 الطقس أمم أفريقيا 2019

استطلاع: 51% من الأمريكيين يعتقدون أن واشنطن ستخوض حربا مع إيران

10:45 م الثلاثاء 21 مايو 2019
استطلاع: 51% من الأمريكيين يعتقدون أن واشنطن ستخوض حربا مع إيران

51% يعتقدون أن الولايات المتحدة ستخوض حربا مع إيرا

واشنطن - (أ ش أ):

كشف استطلاع جديدة للرأى أن أكثر من نصف الأمريكيين (51%) يعتقدون أن الولايات المتحدة ستخوض حربا مع إيران خلال الأعوام القليلة المقبلة، وذلك بزيادة 8% عن نتائج استطلاع آخر أجري في يونيو الماضي.

وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي جري في الفترة بين 17 و20 مايو الجاري أن الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء ينظرون إلى إيران باعتبارها تهديدا ويتوقعون حدوث حرب.

وأرى 53% من الأمريكيين أن إيران تشكل تهديدا "خطيرا" أو "وشيكا"، وذلك بارتفاع نسبته ستة في المئة عن نتائج استطلاع سابق أجري في يوليو الماضي.

وعلى الرغم من هذه المخاوف، كشف الاستطلاع أن 60% يرفضون أن تشن الولايات المتحدة هجوما وقائيا ضد الجيش الإيراني، بينما يؤيد 12% فقط ذلك.

ويعتقد أربعة من بين كل خمسة أمريكيين أن على الولايات المتحدة الرد عسكريا بشكل كامل أو محدود في حال أقدمت إيران على مهاجمتها، وبحسب النتائج يؤيد 79% ردا انتقاميا، و40% القيام برد بضربات محدودة بينما يؤيد 39% غزوا كاملا.

هذا المحتوى من

أمريكا إيران اتفاق إيران النووي الخليج العربي

الخبر التالى:

كيف استولى الحوثيون على المساعدات الغذائية وحرموا جوعى اليمن منها؟
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان