وزير خارجية الأردن يبحث في القاهرة التطورات في المنطقة

القاهرة - (د ب أ):

وصل وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي إلى القاهرة اليوم الثلاثاء قادما من عمان في زيارة قصيرة لمصر تستغرق عدة ساعات يبحث خلالها دعم علاقات التعاون بين مصر والأردن وآخر التطورات.

وقالت مصادر إن وزير خارجية الأردن سيلتقي خلال زيارته لمصر مع عدد من كبار المسؤولين والشخصيات من بينهم سامح شكري وزير الخارجية لبحث دعم علاقات التعاون بين مصر والأردن وآخر التطورات في المنطقة العربية خاصة الأزمات في سوريا وليبيا واليمن وعملية السلام على ضوء ما يتردد بشأن صفقة القرن إلى جانب التطورات الأخيرة بمنطقة الخليج العربي .