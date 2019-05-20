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    إجراءات أمنية مشددة في إندونسيا قبل الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية

    08:31 ص الإثنين 20 مايو 2019
    إجراءات أمنية مشددة في إندونسيا قبل الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية

    إجراءات أمنية مشددة

    (أ ش أ):

    عززت السلطات الإندونيسية، من تواجد العناصر الشرطية في العاصمة جاكرتا، اليوم الاثنين، عقب إطلاق تحذيرات من وقوع هجوم مسلح محتمل خلال الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات الرئاسية في 22 من شهر مايو الجاري.

    ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، عن متحدث باسم الشرطة الإندونيسية إنه تم إلقاء القبض على 60 من المسلحين المشتبه بهم خلال العام الجاري، فيما قتل 7 آخرين عند مقاومتهم الاعتقال.

    وأضاف أن الشرطة اعتقلت 29 مشتبهًا بهم خلال الشهر الجاري فقط ممن يُزعم أنهم يخططون لتنفيذ تفجيرات خلال مظاهرات متوقع انطلاقها عند الإعلان عن نتائج الانتخابات الأسبوع المقبل، فيما حث المواطنين على عدم تنظيم مسيرات لتجنب وقوع هجمات مسلحة.

    وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن المواطنين الإندونيسيين قد توجهوا إلى صناديق الاقتراع في 17 أبريل الماضى لاختيار رئيس البلاد ومشرعي البرلمان.​

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    إجراءات أمنية مشددة إندونسيا الانتخابات الرئاسية جاكرتا هجوم مسلح

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