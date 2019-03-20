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    الحكومة الكندية تقدم ميزانيتها لما قبل الانتخابات

    12:01 ص الأربعاء 20 مارس 2019
    الحكومة الكندية تقدم ميزانيتها لما قبل الانتخابات

    كندا

    أوتاوا (أ ش أ)

    قدم وزير المالية الكندي بيل مورنيو، الثلاثاء، ميزانية الحكومة لفترة ما قبل الانتخابات في مجلس العموم، والتي تشمل 22.8 مليار دولار كندي إنفاقًا جديدًا.

    وتعتبر الميزانية الرابعة للوزير مورنيو نقطة انطلاق للحزب الليبرالي قبل انطلاق الحملة الانتخابية للحزب، حيث تقدم عدة برامج جديدة منخفضة التكلفة تستهدف الدوائر الانتخابية الرئيسية، بجانب استرضاء الناخبين من العمال وكبار السن.

    وقال مورنيو - في خطابه للبرلمان - "هناك شعور متزايد بعدم اليقين الذي يتجذر في جميع أنحاء العالم ، وكندا ليست محصنة ضد هذه المخاوف"، مضيفًا أن العديد من الشباب الذين يعملون بجد يرون أن شراء منزل هو "أمر مستحيل .. وتريد الحكومة تغيير ذلك من خلال برنامج رهن مشترك جديد يمكن أن يعوض سعر الشراء بنسبة تصل إلى 10 في المائة".

    كان حزب المحافظين المعارض قد حاول التشويش على الوزير في البرلمان احتجاجا على قيام أعضاء الحزب الحاكم في لجنة العدالة بالضغط لوقف تحقيق اللجنة في قضية "أس أن سي - لافالان" الكندية.

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    وزير المالية الكندي الحكومة الكندية بيل مورنيو أوتاوا

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