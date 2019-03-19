مسلمات في نيوزيلندا خائفات من مغادرة المنزل بعد هجوم الجمعة

كتب – محمد الصباغ:

يخشى الطلاب المسلمون في نيوزيلندا الذهاب إلى المتاجر والجامعات أو مغادرة منازلهم بشكل عام، وذلك بسبب الخوف من أن يتعرضون لاعتداءات أو مضايقات.

وبعد مقتل 50 شخصًا في الهجوم الإرهابي الذي نفذه متطرف يميني يوم الجمعة على مسجدين في مدينة كرايست تشيرش، أظهرت الحكومة وأغلب المواطنين في نيوزيلندا التعاطف والتسامح الكبير مع المجتمع الإسلامي، لكن أيضًا تعرض بعض المسلمين لمضايقات عنصرية.

وبحسب صحيفة "نيوزيلندا هيرالد" فقد تعرضتا أختين مسلمتين لمضايقة عنصرية من أحد الأشخاص في محطة للقطار يوم الأحد، حينما صرخ موجهًا حديثه لهما: "عودوا إلى بلادكم".

الصحيفة المحلية تواصلت مع الأختين ومع حالات مماثلة أخرى كشفت عن وقائع مختلفة تعرض لها المجتمع المسلم في البلاد منذ الهجوم على المسجدين، وشرحت فتيات أخريات أنهن يشعرن بأن الخروج بالحجاب بات أمر غير مأمون العواقب.

نقلت وسائل الإعلام حول العالم مظاهر التسامح التي ظهرت بين المواطنين في نيوزيلندا تجاه المجتمع المسلم في البلاد، لكن يبدو أن ذلك لم يكن كافيًا لطمأنة الطلاب المسلمين في جامعات أوكلاند وأوتاجو وكرايست تشيرش، الذين قالوا إن الكثير من الطالبات مرتديات الحجاب يعشن في خوف بعد هجوم الجمعة.

وقال رئيس رابطة الطلاب المسلمين في جامعة أوكلاند سهيل الدين لصحيفة نيوزيلندا هيراليد: "أعرف طالبات كثيرات قررن عدم الخروج إلى الجامعة في الأيام الحالية بسبب الخوف".

فيما قال نائب رئيس رابطة الطلاب المسلمين بجامعة أوتاجو، إن بعض الطالبات غير قادرات على الذهاب إلى المتاجر بسبب ارتداءهن الحجاب وخوفًا مما قد يتعرضن له.

كما أعلنت نساء أخريات بمدينة كرايست تشيرش، بخوفهن من الخروج بالحجاب، ولذلك بدأ جيش الطلاب المتطوعين –تأسس خلال زلازل 2011- في اصطحاب المسلمات الطالبات إلى الجامعات والمحال التجارية وأماكن أخرى.

وتقول "إقرأ" إحدى الشقيقتين اللتين تعرضتا للهجوم في محطة القطار، إن رسائل الدعم غمرتها بعد هجوم المسجدين. وأضافت أن أصدقائها أبلغوها أنهم شعروا أيضًا بعدم الأمان والراحة في ارتداء الحجاب منذ يوم الجمعة.

وشجعت هذا التواصل الكثيرون على الحديث عن المضايقات التي يتعرضون لها بدلا من مجرد تجاهلها.

نقلت الصحيفة المحلية أيضًا تصريحات لرئيس الرابطة الإسلامية الدولية في نيوزيلندا، طاهر نواز، قال فيها إن أغلب المجتمع المسلم في حالة إيجابية بعد الدعم الكبير. لكنه أشار إلى أن الهجوم الناري تسبب في خوف من اعتداءات أخرى بين بعض المجموعات.

كما أشارت الصحيفة إلى أن بعض النساء اللاتي اخترن ارتداء الحجاب والتحرك بحرية، دار في ذهنهن سؤال: "هل يتم التعامل معنا على أننا ضحايا أم سنتعرض لهجوم؟".

فيما ذكر نواز أن "اليوم الأكثر سوداوية في تاريخ نيوزيلندا" تسبب في توحيد كل من في نيوزيلندا وكأنهم أسرة واحدة، مضيفًا أن المجتمعات الدينية المختلفة قدمت الدعم للمسلمين.

وحرص الرجل على تشجيع النساء على الاستمرار في ارتداء الحجاب وعدم خلعه خوفًا من الاعتداءات. وتابع: "سيعطي ذلك رسالة واضحة وإيجابية بأننا لا نخاف بعد ما حدث، نحن لا نخشى الأفعال الإرهابية".