ترامب: ما يحدث في فنزويلا "عار"

واشنطن (أ ش أ)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، خلال لقائه مع الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، في المكتب البيضاوي، إن العلاقات بين البلدين في عهده وصلت إلى "صفر عداء"، في حين أنها كانت تتسم بالخصومة مع الرؤساء السابقين.

وأضاف الرئيس الأمريكي، أن البلدين سيحاولان تعزيز العلاقات خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن واشنطن لديها "تحالف كبير مع البرازيل" لم يسبق له مثيل وأنه ينظر في إمكانية دخول البرازيل إلى حلف شمال الأطلنطي "ناتو".

وأوضح الرئيس الأمريكي، أنه يبحث مع نظيره البرازيلي العديد من المجالات والتي منها العسكرية ويبحثان تسهيل دخول مواطني البلدين.

وحول التطورات في فنزويلا، قال ترامب إن كل الخيارات مطروحة على الطاولة تجاه كراكاس، مضيفاً أن ما يحدث في فنزويلا "عار".