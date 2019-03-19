أكثر الكلمات إنتشاراً

ملتقى الشباب العربي الأفريقي الأم المثالية هجوم نيوزيلندا الطائرة الإثيوبية محمد صلاح الطقس أمم أفريقيا 2019

ترامب: ما يحدث في فنزويلا "عار"

08:00 م الثلاثاء 19 مارس 2019
ترامب: ما يحدث في فنزويلا "عار"

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

واشنطن (أ ش أ)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، خلال لقائه مع الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، في المكتب البيضاوي، إن العلاقات بين البلدين في عهده وصلت إلى "صفر عداء"، في حين أنها كانت تتسم بالخصومة مع الرؤساء السابقين.
وأضاف الرئيس الأمريكي، أن البلدين سيحاولان تعزيز العلاقات خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن واشنطن لديها "تحالف كبير مع البرازيل" لم يسبق له مثيل وأنه ينظر في إمكانية دخول البرازيل إلى حلف شمال الأطلنطي "ناتو".
وأوضح الرئيس الأمريكي، أنه يبحث مع نظيره البرازيلي العديد من المجالات والتي منها العسكرية ويبحثان تسهيل دخول مواطني البلدين.
وحول التطورات في فنزويلا، قال ترامب إن كل الخيارات مطروحة على الطاولة تجاه كراكاس، مضيفاً أن ما يحدث في فنزويلا "عار".

هذا المحتوى من

دونالد ترامب فنزويلا خوان جوايدو نيكولاس مادورو

الخبر التالى:

الحريري يشيد بقرار السعودية برفع حظر سفر رعاياها إلى لبنان
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان