رئيس المجلس الرئاسي الليبي يلتقي وزير خارجية فرنسا في طرابلس

طرابلس (د ب أ)

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، مساء اليوم الإثنين، بمقر المجلس بالعاصمة الليبية طرابلس وزير الخارجية الفرنسي "جان إيف لودريان" الذي وصل مساء اليوم الاثنين إلى ليبيا.

وعقد الجانبان اجتماعاً ضم مسؤولين من الدولتين، حيث تناولا تطورات الوضع السياسي في ليبيا والعلاقات الثنائية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وبعد استعراض مستجدات الوضع السياسي والأمني في ليبيا، أكّد السراج على التزام حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها، بالمسار الديمقراطي الذي يشمل توحيد المؤسسات السيادية وإجراء انتخابات، وفقا لخطة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة.

وحول لقائه الأخير مع القائد العام للقوات المسلحة الليبية في شرق البلاد المشير خليفة حفتر في أبو ظبي، قال السراج إنه "يأتي في إطار لقاءاته مع جميع الأطراف الليبية لنقاش سبل الحل للخروج من الأزمة الحالية، وتقديم مقترحات توافقية يمكن البناء عليها خلال المؤتمر الوطني الجامع، مع التأكيد على أن الحل لا يملكه أي طرف لوحده، بل من الضروري إشراك كافة الليبيين حتى نصل إلى الاستقرار المنشود".

وعبّر السراج خلال اللقاء عن أمله في أن تتوقف ما وصفها بـ" التدخلات السلبية لبعض الدول" ، والتي قال إنه "تسببت في إطالة عمر الأزمة وتعقيدها".

من جهته، جدد الوزير الفرنسي التأكيد على دعم بلاده للحلول السياسية، وأنه لا وجود لحل عسكري للأزمة الليبية الراهنة، مشيراً إلى دعم بلاده لخطة المبعوث الأممي التي من شأنها العمل على توحيد مؤسسات الدولة وتفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية نهاية العام ، كما جاء في اتفاق باريس في شهر مايو من العام الماضي.

يشار إلى أن ليبيا تشهد صراعات مسلحة منذ الإطاحة بالزعيم معمر القذافي وقتله عام 2011،إضافة إلى تنازع ثلاث حكومات على إدارتها وهى الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب ، وحكومة الوفاق ، وحكومة الانقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.