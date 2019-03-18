الأسد يستقبل عسكريين من العراق وإيران: دماء امتزجت في مواجهة الإرهاب

القاهرة – مصراوي:

استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، الإثنين، قادة عسكريين من العراق وإيران، وصرح بأن دماء جنود الدول الثلاث امتزجت في مواجهة الإرهاب خلال السنوات الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن الأسد استقبل وفدا عسكريا إيرانيا عراقيا مشتركا ضم اللواء محمد باقري رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية والفريق أول الركن عثمان الغانمي رئيس أركان الجيش العراقي وعدد من القيادات العسكرية بالبلدين، بحضور العماد علي أيوب نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة السورية وزير الدفاع.

وأشارت الوكالة الرسمية إلى أن لقاء الأسد برئيسي أركان القوات المسلحة الإيرانية والجيش العراقي، استعرض التطورات الحالية للوضع الميداني في سوريا، وسبل تعزيز التنسيق بين البلدان الثلاثة، بما ينعكس إيجابا على الجانب العملياتي لمكافحة الإرهاب على الأرض.

وصرح الأسد بأن العلاقة التي تجمع سوريا بإيران والعراق علاقة متينة، تعززت خلال فترة الحرب، حين "امتزجت دماء القوات المسلحة السورية والإيرانية والعراقية بمواجهة الإرهاب ومرتزقته، الذين يعتبرون مجرد واجهة للدول التي تقف خلفهم".