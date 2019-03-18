مسؤولون: الجفاف ينذر باستمرار انقطاع متكرر للتيار الكهربائي في كمبوديا

بنوم بنه - (د ب أ):

حذرت وزارة الطاقة في كمبوديا اليوم الاثنين من إمكانية استمرار حدوث انقطاع متكرر للتيار الكهربائي في العاصمة بنوم بنه حتى أواخر مايو بسبب نقص الطاقة الكهربائية الناجم عن تغير المناخ والجفاف.

وقال فيكتور جونا ،المدير العام لقسم الطاقة في الوزارة، إن إجراءات قطع التيار الكهربائي المخطط لها، والتي حدثت لعدة ساعات في أيام مختلفة الأسبوع الماضي في بعض أحياء بنوم بنه، يحتمل أن تستمر حتى الأسبوع الرابع من شهرمايو.

وطالبت الحكومة من السكان خفض استهلاكهم للكهرباء. وقال جونا إن الشركات الكبيرة يمكنها استخدام مولدات الطاقة التي تعمل بزيت الديزل الخاصة بها كبديل في أوقات انقطاع التيار.

وذكرت صحيفة "خمير تايمز" اليوم الاثنين أن رئيس الوزراء هون سن أعلن يوم السبت أن الأمة تواجه عجزا في الكهرباء قدره 400 ميجاوات بسبب نقص المياه الذي أدى إلى انخفاض توليد الطاقة الكهرومائية في البلاد .

وقال هون سين إن:"تغير المناخ لا يؤثر فقط على كمبوديا، بل يؤثر على المنطقة بأكملها".

يشار إلى أن نحو نصف إمدادات الطاقة التي تم توليدها محليا في كمبوديا عام 2018 (بإجمالي 2208 ميجاوات) تم توليده من الطاقة المائية ، بالإضافة إلى توليد الثلث تقريبا من الفحم ، وفقا للإحصاءات الحكومية.

وأرجعت شركة الكهرباء الوطنية يوم الجمعة سبب انقطاع التيار الكهربائي إلى ارتفاع الطلب عليه، بسبب الطقس الحار للغاية، حسب صحيفة خمير تايمز.

وأعدت الشركة جداول لقطع التيار الكهربائي في الصباح أو بعد الظهر لمدة ست ساعات يوميا في جميع أنحاء البلاد.