غارة جوية تستهدف عناصر من طالبان متورطين في التخطيط لهجمات انتحارية

كابول - (د ب أ):

ذكر تقرير إخباري، اليوم الاثنين، أن سبعة على الاقل من عناصر حركة طالبان المتشددة، قتلوا في غارة جوية بالقرب من منطقة خوجياني في إقليم نانجارهار.

ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الاخبارية الافغانية عن الجيش الافغاني قوله في بيان له، إن القوات الخاصة الأفغانية استدعت دعما جويا بعد تعرضها لإطلاق نار أثناء العملية، في وقت متأخر من الليلة الماضية.

وأضاف البيان أن 7 مسلحين، كانوا شاركوا في التخطيط والتنسيق لهجمات انتحارية وتفجيرات على جانب الطريق، قتلوا في الغارة الجوية.

ولم يعلق المتشددون المسلحون المناهضون للحكومة، ومن بينهم طالبان، على التقرير حتى الآن.