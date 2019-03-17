الإمارات تؤكد حرصها على دعم الجهود الدولية الهادفة لمساندة الشعب الأفغاني

دبي - (د ب أ):

أكدت الإمارات حرصها على دعم الجهود والمبادرات الإقليمية والدولية الهادفة إلى مساندة الشعب الأفغاني لتجاوز التحديات التي يواجهها".

واستقبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مساء اليوم الأحد الرئيس الأفغاني أشرف غني، حيث أكد عمق علاقات الصداقة التي تربط دولة الإمارات بأفغانستان على مختلف المستويات.

وبحث الجانبان سبل توسيع آفاق التعاون بين البلدين خاصة في مجال الاستثمار وبناء شراكة اقتصادية تقوم على المنافع المشتركة للجانبين.

وتركز الحديث حول إمكانية الاستثمار المشترك في قطاعات الزراعة والطاقة المتجددة والبنية التحتية والاستفادة المتبادلة من الخبرات والطاقات البشرية والمادية المتوفرة لدى البلدين لاسيما على مستوى القطاع الخاص.

كما استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس أفغانستان، وبحث الجانبان علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تنميتها إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقالت وكالة انباء الإمارات إن اللقاء تطرق إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة ما يتعلق بالجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب والتطرف وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والسلام لشعوب المنطقة والعالم.

وأكد ولي عهد أبوظبي إن بلاده "تولي اهتماما بالغا بدعم الجهود والمبادرات الإقليمية والدولية الهادفة إلى مساندة الشعب الأفغاني لتجاوز التحديات التي يواجهها وتعزيز السلام والاستقرار والتنمية".

وقال إن الإمارات حريصة على مواصلة دعمها للجوانب الإنسانية والتنموية التي ترتقي بمستوى مختلف الخدمات المقدمة للشعب الأفغاني والقطاعات الحيوية التعليمية والصحية والاجتماعية التي تعد ركائز أساسية لتحقيق التنمية والاستقرار في البلاد.

من جانبه أعرب الرئيس الأفغاني عن سعادته بزيارة دولة الإمارات مثمنا الجهود والمساعي التي تبذلها في دعم الشعب الأفغاني من خلال مبادراتها وبرامجها التنموية المتنوعة التي تنفذها في مختلف مناطق أفغانستان.