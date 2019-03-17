حماس تبارك عملية الضفة الغربية وتصفها بـ "البطولية"

غزة - ( د ب أ):

باركت حركة حماس عملية سلفيت بالضفة الغربية التي وقعت صباح اليوم الأحد، ووصفتها بـ "البطولية".

وقالت الحركة ، في تصريح صحفي بثته قناة الاقصى الفضائية اليوم، إن "العملية تأتي رداً على انتهاكات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي وما يجري في القدس والمسجد الأقصى من اقتحامات وتدنيس واعتداءات بحق المصلين واغلاق باب الرحمة، ورداً على انتهاكاته بحق الأسرى البواسل في سجونه الظالمة، ومضاعفة الاستيطان ومصادرة الأراضي الفلسطينية".

وشددت حماس على أن "هذه العملية الشجاعة والجريئة تؤكد على أن خيار المقاومة بكافة أشكالها هو الخيار الأقوى والأنجح لردع الاحتلال، وإفشال مخططاته، وحماية حقوق شعبنا ومقدساته والدفاع عنه".

وأوضحت أن "كل عمليات القمع والتنكيل ومحاولة تشويه المقاومة وشيطنتها من الاحتلال الإسرائيلي ومن يقف معه ويؤيده لن تفلح في كسر إرادة شعبنا أو ثنيه عن مواصلة مسيرة الجهاد والمقاومة دفاعاً عن الشعب والمقدسات".

وأضافت أن "ضفة العياش تؤكد في كل مرة أنها مخزون استراتيجي للمقاومة، وتفاجئ الاحتلال بعمليات نوعية عنوانها أن الحل الوحيد للاحتلال هو الرحيل عن أرضنا ومقدساتنا".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل إسرائيلي وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة في عملية طعن وإطلاق نار مزدوجة وقعت في الضفة الغربية صباح اليوم.

ووقع الهجومان المتتابعان جنوب غرب مدينة نابلس: أحدهما بمفترق أرئيل والآخر بمفترق "جيتاي أفيشار".