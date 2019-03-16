الكويت تدعو إلى حل سلمي للأزمة في شرق أوكرانيا

نيويورك- (د ب ا):

دعت الكويت إلى إيجاد حل سلمي للأزمة في شرق أوكرانيا، وفقا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة والاتفاقات المبرمة بين الأطراف المعنية بما فيها اتفاقات مينسك.

جاء ذلك في كلمة الكويت خلال جلسة مجلس الأمن بصيغة آريا(اي جلسة غير رسمية) حول أوكرانيا والتي ألقاها السكرتير الأول بوفدها لدى الامم المتحدة جراح جابر الأحمد الصباح مساء أمس الجمعة،بحسب كالة الأنباء الكويتية(كونا).

وقال إن هذه القرارات تمثل الإطار الوحيد المتفق عليه لتسوية الأزمة في نطاقها الإقليمي ومن خلال جهود الوساطة التي تقوم بها أطراف تتمتع باحترام وتقدير طرفي النزاع والمجتمع الدولي ككل.

وأضاف أنه في عام 2014 صوتت الكويت لصالح القرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة المعنون (السلامة الإقليمية لأوكرانيا) والذي أكد أن الاستفتاء، الذي تم تنظيمه في جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي ومدينة سيفاستوبول لا يمكن أن يشكل الأساس لأي تغير في وضعها أو في وضع المدينة لافتقاده للمشروعية.

وأشار الصباح إلى أن ذلك يأتي إيمانا من الكويت بضرورة احترام سيادة واستقلال كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بما فيها احترام وحدة وسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية داخل حدودها المعترف بها دوليا.

وذكر أن لهذا النزاع تأثيرا كبيرا على ما يفوق 2ر5 مليون مدني منهم 5ر3 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة وحماية فضلا عن 5ر1 مليون شخص مشرد داخليا.