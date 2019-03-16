أكثر الكلمات إنتشاراً

هجوم نيوزيلندا بوتفليقة كامل الوزير الطائرة الإثيوبية محمد صلاح الطقس أمم أفريقيا 2019

وفاة شخصين و17 في عداد المفقودين إثر انهيار أرضي بالصين

10:43 ص السبت 16 مارس 2019
وفاة شخصين و17 في عداد المفقودين إثر انهيار أرضي بالصين

ارشيفية

بكين- (د ب أ):

ذكرت السلطات المحلية في إقليم "شانشي" بشمال الصين اليوم السبت أن شخصين لقيا حتفهما، في حين لا يزال 17 آخرون في عداد المفقودين، بعد سقوط مبنيين سكنيين إُثر انهيار أرضي.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن الانهيار الأرضي الذي وقع في وقت متأخر أمس الجمعة تسبب في سقوط المبنيين وحمام عام في بلدة "زاولينج" بمدينة "لينفين"، التي تقع على مسافة 720 كيلومترا شمال شرقي العاصمة بكين.

وأضافت الحكومة المحلية أنه تم انتشال 11 شخصا أحياء وجثتين من تحت الأنقاض.

وتتواصل جهود البحث والانقاذ بمشاركة أكثر من 600 شخص، بينهم أفراد خدمات الطوارئ ومسعفون.

انهيار أرضي الصين حالات وفاة

الخبر التالى:

الكويت تدعو إلى حل سلمي للأزمة في شرق أوكرانيا
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان