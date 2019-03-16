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أبرز التصريحات في 24 ساعة: واشنطن ترفض وقف المساعدات للتحالف العربي في اليمن

12:30 ص السبت 16 مارس 2019
أبرز التصريحات في 24 ساعة: واشنطن ترفض وقف المساعدات للتحالف العربي في اليمن

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

القاهرة - مصراوي

قالت ليان دالزيل عمدة مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية، اليوم الجمعة، إن المدينة منطقة متنوعة جداً ورحبت بالعديد من الأفراد داخلها، أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن البيت الأبيض يرفض قرار الكونجرس بوقف المساعدات التي تقدمها واشنطن للتحالف العربي في اليمن، وأكد حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية الأسبق، ضرورة ترشّح أحد الجمهوريين أمام الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات الحزب التمهيدية لانتخابات الرئاسة المقبلة، وفقا لمجلة "بوليتيكو" الأمريكية.

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