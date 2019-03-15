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    سيناتور أسترالي يبرر هجوم نيوزيلندا ورئيس الوزراء يرد

    04:21 م الجمعة 15 مارس 2019
    سيناتور أسترالي يبرر هجوم نيوزيلندا ورئيس الوزراء يرد

    هجوم نيوزيلندا

    القاهرة – (مصراوي):

    أثار السيناتور الأسترالي فرايزر أنينج، ضجة كبيرة بعد تبريره في بيان الهجوم الإرهابي على المسجدين في نيوزيلندا، اليوم الجمعة، والذي راح ضحيته 49 شخصًا.

    وقال أنينج إن "السبب الحقيقي لإراقة الدماء في نيوزيلندا اليوم هو برنامج الهجرة الذي سمح للمسلمين بالهجرة إليها. لنكن واضحين، ربما يكون المسلمون ضحية اليوم.. لكن في العادة هم المنفذون، وفي العالم يقتل المسلمون الناس بمستويات عالية باسم دينهم".

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    وتابع: "الدين الإسلامي ببساطة.. هو أصل وأيديولوجية العنف من القرن السادس. فقد برر الحروب اللانهائية ضد كل من يعارضه ويدعو لقتل غير المؤمنين به". حسب تعبيره

    تصريحات أنينج لاقت استنكارا كبيرا وردود فعل غاضبة، كان أبرزها من قبل رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، الذي اعتبر في سلسلة تغريدات أن إلقاء اللوم فيما شهدته بلاده اليوم على الهجرة "أمر مقرف".

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    وأضاف موريسون أن تصريحات مثل تصريحات السناتور أنينج، "لا مكان لها في أستراليا، فكيف بالبرلمان الأسترالي"؟

    كما بين أن "نيوزيلندا كما أستراليا، مأوى للناس من جميع المذاهب والثقافات والخلفيات، ولا مكان فيها للكراهية وعدم التسامح الذي ينتج التشدد والإرهاب والعنف، وهو ما ندينه في بلادنا".

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