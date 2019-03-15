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    آخر تطورات الهبوط الاضطراري لـطائرة "بوينج" في روسيا

    02:58 م الجمعة 15 مارس 2019
    آخر تطورات الهبوط الاضطراري لـطائرة "بوينج" في روسيا

    ارشيفية

    موسكو - (أ ش أ)

    أفاد مسؤول في لجنة التحقيق الروسية بأن طائرة من طراز "بوينج 737-800"، تمكنت من الهبوط اضطراريا، اليوم الجمعة في مدينة "سيكتيفكار" شمالي روسيا، بسبب عطل في أحد محركيها.

    ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية عن المسؤول - الذي لم تسمه - قوله إن الطائرة كانت في رحلة من مدينة "ميرني " إلى العاصمة الروسية (موسكو)، وأنها تربض حاليا في مطار "سيكتيفكار"، مشيرا إلى أنه لم يصب أى من الركاب، وأن تحقيقات تجرى لمعرفة ملابسات الحادث.

    يذكر أنه تم مؤخرا منع طائرة "بوينج 737-800 ماكس" وهي الأحدث بين طائرات" 737-800" من التحليق في معظم دول العالم بما فيها روسيا، على خلفية تحطم طائرة إثيوبية من نفس الطراز يوم الأحد الماضي، حيث كانت الثانية "المنكوبة" خلال خمسة أشهر بعد كارثة طائرة الركاب الإندونيسية.

    هذا المحتوى من

    Asha
    هبوط اضطراري طائرة بوينج روسيا مطار سيكتيفكار

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