قسد: استسلام أكثر من 2000 شخص معظمهم من داعش في الباغوز بسوريا

دمشق (أ ش أ)

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، استسلام أكثر من 2000 شخص معظمهم من مسلحي (داعش) في بلدة الباغوز شرقي سوريا.

وأفاد مصدر سوري - في تصريح أوردته قناة (العربية الحدث) الإخبارية، اليوم الثلاثاء - بأن المئات من عناصر التنظيم في الباغوز السورية استسلموا لقوات سوريا الديمقراطية، مضيفا أن إطلاق النار اشتد بعد حلول الظلام في الباغوز قرب الحدود العراقية مع استهداف المنطقة بالصواريخ.

وكان المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية كينو جابرييل قد أكد، في وقت سابق اليوم، أن عملية الباغوز منتهية أو بحكم المنتهية، ولكنها تحتاج إلى مزيد من الوقت.. مشيرًا إلى أن طبيعة المنطقة الجغرافية واعتماد مقاتلي التنظيم على الاختباء في الأنفاق، إضافة إلى الألغام والعبوات الناسفة التي زرعوها، هي التي تعيق التقدم.