وزير الخارجية الألماني يشيد بدور باكستان المحوري في عملية السلام بأفغانستان

إسلام آباد (أ ش أ)

أشاد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، بالتزام باكستان بعملية السلام في أفغانستان.

وذكر ماس - في تصريحات نقلتها صحيفة (إكسبرس تريبيون) الباكستانية، اليوم الثلاثاء- أن دور إسلام آباد كان محوريًا في عملية السلام في أفغانستان، مضيفًا أن ألمانيا راضية عن الحوار.

وأشار وزير الخارجية الألماني، إلى أن هناك فرصًا ممتازة للاستثمار في باكستان، متعهدًا بأن تقوم بلاده بتوسيع نطاق التعاون مع إسلام آباد في مختلف القطاعات ومن بينها الاقتصاد.

وشدد ماس، على ضرورة إجراء حوار لنزع فتيل التوتر بين الهند وباكستان بخصوص إقليم كشمير المتنازع عليه.

بدوره، قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، خلال مؤتمر صحفي عُقِدَ مع نظيره الألماني ، إن مكافحة الإرهاب تشكل تحديًا إقليميًا وعالميًا، وإن البلاد اتخذت تدابير عديدة وخطوات سياسية لاستئصال جذور الإرهاب.

وأشار إلى وقوع "انتهاكات لحقوق الإنسان في الشطر الذي تسيطر عليه الهند من إقليم كشمير"، مؤكدًا على ضرورة إجراء حوار في هذا الصدد.

وكان ماس قد وصل إلى إسلام آباد في وقت سابق اليوم في زيارة رسمية لباكستان ، من المقرر أن يلتقي خلالها أيضاً رئيس الوزراء عمران خان.