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مقتل 12 جراء فيضانات وانهيارات أرضية في ساو باولو البرازيلية

06:29 ص الثلاثاء 12 مارس 2019
مقتل 12 جراء فيضانات وانهيارات أرضية في ساو باولو البرازيلية

أرشيفية

ريو دي جانيرو - (د ب ا):

ذكرت وسائل إعلام، أمس الاثنين، أن 12 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم جراء فيضانات وانهيارات طينية ناجمة عن هطول غزير للأمطار في ساو باولو، أكبر مدن البرازيل.

جاء ذلك حسبما نقلت بوابة "يو أو إل" الإخبارية عن مسؤولين محليين في هيئة الإنقاذ.

وبدأت الأمطار مساء أمس أول الأحد مما تسبب في فيضان المياه خارج ضفاف كثير من الأنهار.

وطلبت السلطات في ساو باولو من السكان المحليين البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا في حالات الطوارئ.​

البرازيل ساو باولو ريو دي جانيرو الكوارث الطبيعية سقوط أمطار

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