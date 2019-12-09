الخارجية الكويتية: خطوات إيجابية اتخذت في ملف المصالحة الخليجية

القاهرة - (مصراوي)

أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد جار الله، أن خطوات إيجابية اتخذت في ملف المصالحة الخليجية، خلال الفترة الماضية، بحسب ما نشرته صحيفة "النهار" الكويتية.

وقال جار الله، إنهم متفائلون لحل الأزمة الخليجية، مضيفًا أن خطوات المصالحة وقنوات إنهاء الخلاف تسير في الاتجاه الصحيح وبشكل إيجابي وفقًا لخطوات ثابته، جاء ذلك خلال تواجده في السعودية استعدادًا للمشاركة في القمة الخليجية المقرر لها غدًا في الرياض.

وتابع: "لسنا قلقين على الإطلاق من الأجواء التي ترافق الجهود الهادفة لإنهاء الخلاف، ومتفائلون بأن هذا الخلاف سيكون جزءا من الماضي في القريب".