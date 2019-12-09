أكثر الكلمات إنتشاراً

هجوم فلوريدا تامر حسني التعديل الوزاري سد النهضة أسعار الذهب الطقس عزل ترامب

الخارجية الكويتية: خطوات إيجابية اتخذت في ملف المصالحة الخليجية

09:25 م الإثنين 09 ديسمبر 2019
الخارجية الكويتية: خطوات إيجابية اتخذت في ملف المصالحة الخليجية

الكويت

القاهرة - (مصراوي)

أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد جار الله، أن خطوات إيجابية اتخذت في ملف المصالحة الخليجية، خلال الفترة الماضية، بحسب ما نشرته صحيفة "النهار" الكويتية.

وقال جار الله، إنهم متفائلون لحل الأزمة الخليجية، مضيفًا أن خطوات المصالحة وقنوات إنهاء الخلاف تسير في الاتجاه الصحيح وبشكل إيجابي وفقًا لخطوات ثابته، جاء ذلك خلال تواجده في السعودية استعدادًا للمشاركة في القمة الخليجية المقرر لها غدًا في الرياض.

وتابع: "لسنا قلقين على الإطلاق من الأجواء التي ترافق الجهود الهادفة لإنهاء الخلاف، ومتفائلون بأن هذا الخلاف سيكون جزءا من الماضي في القريب".

الكويت وزارة الخارجية الكويتية خالد جار الله المصالحة الخليجية

الخبر التالى:

وثائق سرية: المسؤولون الأمريكيون أخفوا حقيقة حرب أفغانستان بتصريحات وردية
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان