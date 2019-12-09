المكسيك تستدعي سفيرها لدى الأرجنتين للاشتباه في سرقة كتاب بـ10 دولارات

بوجوتا - (د ب أ)

ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الاثنين أنه تم استدعاء سفير المكسيك لدى الأرجنتين بعد محاولته سرقة كتاب عن سيرة حياة زير النساء الإيطالي في القرن الثامن عشر جياكومو كازانوفا.

وترددت تقارير مفادها أنه تم ضبط السفير أوسكار ريكاردو فاليرو، 76 عامًا، وهو يحاول مغادرة دار لبيع الكتب في بوينس آيرس مع الكتاب، الذي لم يدفع ثمنه، في 26 أكتوبر.

وأظهر مقطع فيديو نشره موقع"انفوباي" الإخباري رجلاً يرتدي بدلة خفيفة ونظارات شمسية وهو يأخذ الكتاب، الذي ألفه جوي تشوسيناندنوجاريت، من رف ويخبئه داخل إحدى الصحف.

وانطلق جرس الأنذار عندما كان يغادر المكتبة، ويبلغ ثمن الكتاب 640 بيزو (10.70 دولار)، وفقًا لصحيفتي اكسيلسيور وايكونوميستا.

وقال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد أمس الأحد إنه سيتم استدعاء فاليرو وسيتم التحقيق في القضية.

وأضاف ابرارد "إذاما تأكد صحة لقطات الفيديو، فسوف يتم طرده من منصبه على الفور،فلا تسامح مطلقًا مع عدم الأمانة".

كان المغامر والمؤلف كازانوفا (1725-1798) معروفًا بمغامراته العاطفية العديدة.