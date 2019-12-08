أكثر الكلمات إنتشاراً

هجوم فلوريدا تامر حسني التعديل الوزاري سد النهضة أسعار الذهب الطقس عزل ترامب

كردستان العراق ينفي الاتفاق مع عبد المهدي على تسليم 22% من الموازنة

03:15 م الأحد 08 ديسمبر 2019
كردستان العراق ينفي الاتفاق مع عبد المهدي على تسليم 22% من الموازنة

رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي

بغداد - أ ش أ

نفى إقليم كردستان العراق الاتفاق مع رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي على تسليم الإقليم 22% من الموازنة قبل تقديم استقالته.

وقالت رئاسة الإقليم - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم /الأحد/ - إن الاتفاق ينص على أن يتم تسليم الحكومة الاتحادية في بغداد حوالي 250 ألف برميل من نفط يوميًا.

وكان وزير المالية في حكومة إقليم كردستان آوات جناب نوري قد أعلن، في وقت سابق، تسليم الحكومة الاتحادية في بغداد حوالي 250 ألف برميل من النفط الخام.

هذا المحتوى من

Asha
إقليم كردستان العراق عادل عبد المهدي

الخبر التالى:

وزير خارجية ألمانيا يحذر من المخاطر الإلكترونية في المستقبل
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:"ليس ملهماً".. جينيس تكشف لـ "مصراوي" حقيقة رقم تامر حسنى القياسي