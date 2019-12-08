كردستان العراق ينفي الاتفاق مع عبد المهدي على تسليم 22% من الموازنة

بغداد - أ ش أ

نفى إقليم كردستان العراق الاتفاق مع رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي على تسليم الإقليم 22% من الموازنة قبل تقديم استقالته.

وقالت رئاسة الإقليم - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم /الأحد/ - إن الاتفاق ينص على أن يتم تسليم الحكومة الاتحادية في بغداد حوالي 250 ألف برميل من نفط يوميًا.

وكان وزير المالية في حكومة إقليم كردستان آوات جناب نوري قد أعلن، في وقت سابق، تسليم الحكومة الاتحادية في بغداد حوالي 250 ألف برميل من النفط الخام.