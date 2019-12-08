أكثر الكلمات إنتشاراً

هجوم فلوريدا التعديل الوزاري سد النهضة أسعار الذهب الطقس عزل ترامب

مقتل 4 أشخاص إثر إطلاق نيران بالقرب من قصر الرئيس المكسيكي

01:26 ص الأحد 08 ديسمبر 2019
مقتل 4 أشخاص إثر إطلاق نيران بالقرب من قصر الرئيس المكسيكي

الشرطة المكسيكية

القاهرة - مصراوي:

أفادت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية؛ في نبأ عاجل لها؛ مقتل 4 أشخاص وإصابة 2 آخرين في إطلاق نار بالقرب من القصر الرئاسي بالعاصمة المكسيكية.

وأكدت الوكالة؛ لقي ما لا يقل عن أربعة أشخاص مصرعهم يوم السبت، في إطلاق نار، بالقرب من القصر الوطني في المكسيك.

وتابعت الوكالة ؛ حسبما أفاد تلفزيون فوريو، وقع الحادث بالقرب من مقر إقامة الرئيس في وسط العاصمة المكسيكية، حيث قتل أربعة أشخاص وأصاب شخصين آخرين.

الشرطة المكسيكية المكسيك حادث إطلاق نار

الخبر التالى:

رئيس جامبيا يعلن مصرع 60 من مواطنيه إثرغرق قارب:"مأساة وطنية"
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:أمطار في بحري وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الأحد بجميع المحافظات