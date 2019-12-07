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ممثلة الأمم المتحدة في العراق تدين الهجمات على المتظاهرين السلميين

09:16 م السبت 07 ديسمبر 2019
ممثلة الأمم المتحدة في العراق تدين الهجمات على المتظاهرين السلميين

جانين بلاسخارت

بغداد - (أ ش أ):

أدانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جانين بلاسخارت، بشدة الهجمات على المتظاهرين السلميين في العراق .

وقالت بلاسخارت -في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية اليوم السبت- "إننا ندين عملية إطلاق النار على المتظاهرين العزل في وسط بغداد ليلة الجمعة الماضية؛ ما ترك عددا مرتفعا من الوفيات والإصابات بين المواطنين الأبرياء"، وأضافت "إن قتل المتظاهرين غير المسلحين من قبل عناصر مسلحة يعتبر عملاً وحشياً ضد شعب العراق".

وشددت على وجوب تحديد هوية المسلحين وتقديمهم إلى العدالة دون تأخير، مناشدة القوات الأمنية العراقية ببذل كل جهد لحماية المتظاهرين السلميين من أعمال العنف التي تقوم بها العناصر المسلحة العاملة خارج نطاق سيطرة الدولة.

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جانين بلاسخارت بغداد إطلاق النار العراق

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