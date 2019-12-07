رئيس الانتقالي بالسودان يهنئ محمد بن زايد بالعيد الوطني الاماراتي

الخرطوم - أ ش أ

أجري رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اتصالا هاتفيا اليوم /السبت/، بولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، هنأه خلاله بالعيد الوطني للإمارات.وعبر البرهان - خلال الاتصال الهاتفي - عن تمنياته لدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها، بمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، عبر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن خالص شكره وتقديره لرئيس مجلس السيادة بالسودان، على مشاعره الأخوية النبيلة تجاه دولة الإمارات حكومة وشعبا.