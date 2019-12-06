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ترامب ينفي تقارير حول إرسال 12 ألف عسكري أمريكي إلى السعودية

09:27 ص الجمعة 06 ديسمبر 2019
ترامب ينفي تقارير حول إرسال 12 ألف عسكري أمريكي إلى السعودية

دونالد ترامب

نيويورك - (أ ش أ):

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن إرسال 12 ألف عسكري أمريكي إلى المملكة العربية السعودية.

وكتب ترامب في تغريدة نشرها - اليوم الجمعة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "الأنباء المتواترة اليوم حول إرسالنا 12 ألف عسكري إلى السعودية كاذبة، أو بكلمات أدق، هي أنباء زائفة".

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد ذكرت أن الولايات المتحدة تدرس إرسال 14 ألف جندي إضافي إلى منطقة الشرق الأوسط، على خلفية التوتر مع إيران، رغم وعود ترامب بإعادة قوات بلاده من المنطقة.

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