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بيلوسي: مجلس النواب يتجه لصياغة مسودة للمواد الخاصة باتهام ترامب

05:17 م الخميس 05 ديسمبر 2019
بيلوسي: مجلس النواب يتجه لصياغة مسودة للمواد الخاصة باتهام ترامب

نانسي بيلوسي

واشنطن - (د ب أ)

ذكرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي اليوم الخميس أنها سوف تطلب من قادة المجلس المضي قدما في صياغة المواد الخاصة بتوجيه اتهام بالتقصير للرئيس دونالد ترامب.

وقالت بيلوسي، وهى زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب في الكونجرس الأمريكي، إن تصرفات ترامب فيما يتعلق بأوكرانيا كانت بمثابة تحد لـ"رؤية مؤسسي بلادنا" وللقسم الذى أداه عندما تولى المنصب.
وأضافت: "ديمقراطيتنا على المحك.. فالرئيس لا يترك لنا خيارا سوى التحرك لأنه يحاول إفساد الانتخابات مجددا لمصلحته الشخصية".

أدلت بيلوسي بالبيان بعد يوم من قول ثلاثة من اساتذة القانون للنواب إنهم يعتقدون بشدة أن ترامب ارتكب أفعالا ترقى لمستوى جرائم التقصير بموجب الدستور الأمريكي.

وقالت بيلوسي إن أفعال ترامب انتهكت بشدة الدستور وأنها تتصرف "بحزن ولكن بثقة وتواضع وولاء لمؤسسي بلادنا وقلوبنا مليئة بالحب لأمريكا".

نانسي بيلوسي مجلس النواب الأمريكي واشنطن ترامب عزل ترامب

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