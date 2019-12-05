الأمن التركي يعلن توقيف 7 دواعش

أنقرة- (د ب أ):

أعلنت مصادر أمنية تركية أن مديرية أمن العاصمة أنقرة أوقفت 7 أجانب في إطار مكافحة تنظيم داعش.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن المصادر، قولها إن عملية أمنية نفذتها فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن أنقرة أسفرت عن توقيف سبعة من أصل 12 من عناصر داعش صدر بحقهم مذكرات توقيف، وذلك في إطار عملية موسعة في عموم الولاية.

وأوضحت المصادر أن خمسة من الموقوفين يحملون الجنسية العراقية، فيما يحمل اثنان الجنسية السورية.

وتواصل سلطات مكافحة الإرهاب التركية التحقيق مع الموقوفين.

كان داعش أعلن مسؤوليته عن تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية في تركيا خلال السنوات الماضية، أسفرت عن مقتل وإصابة المئات.

ووقع آخر هجوم كبير نفذه التنظيم الإرهابي في تركيا، ليلة رأس السنة عام 2017، واستهدف ملهى ليليا في إسطنبول وأسفر عن سقوط 39 قتيلًا.