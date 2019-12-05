الصليب الأحمر يؤكد أهمية الدور الإنساني الأردني تجاه اللاجئين

جنيف/عمان - أ ش أ

أكد الأمين العام الجديد للاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر تشاباقين جاقان، أهمية الدور الإنساني الذي يقوم به الأردن منذ سنوات في استقبال وإيواء اللاجئين وتقديم الخدمات لهم .

وقال جاقان - في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية على هامش الاجتماعات الدستورية للحركة الدولية للصليب والهلال الأحمر في جنيف اليوم الخميس - إن الحل السياسي هو الحل الأمثل للاجئين، حيث يمكنهم ذلك الحل من العودة إلى بلادهم بأمن وسلام ويخفف العبء عن الأردن والدول المستضيفة للاجئين .

ودعا جاقان، الحكومات إلى إيجاد حل سياسي يضمن العيش بسلام للاجئين داخل دولهم، قائلا "إننا نتعاون مع الأردن وبشكل خاص مع الهلال الأحمر الأردني منذ سنوات وسوف نستمر بالتعاون للمساعدة في التخفيف من معاناة اللاجئين وتقديم المساعدة اللازمة لهم".