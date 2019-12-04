واشنطن والخرطوم تتفقان على عودة السفيرين للبلدين بعد انقطاع 23 عامًا

القاهرة - مصراوي:

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة والسودان قررا الشروع في عملية عودة السفيرين للبلدين بعد انقطاع دام 23 عامًا، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية ".

يأتي ذلك بعد يوم من لقاء جمع حمدوك مع وزير الخزانة الأمريكية استيفن منوشن بالعاصمة واشنطن، والتي يجري حمدوك زيارة إليها منذ الأحد الماضي، تستغرق 6 أيام، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية السودانية.

وقال حمدوك خلال اللقاء إن حكومته جادة في تطبيع علاقاتها مع الولايات المتحدة، مشددا على ضرورة إسقاط اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب، داعيا في الوقت ذاته وزارة الخزانة للعب دور أكبر في هذا الإطار.