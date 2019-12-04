بعد الفيديو المُسرب.. ترامب يصف ترودو بـ"ذي الوجهين" ويغادر الناتو

كتبت- هدى الشيمي:

ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤتمرًا صحفي كان مُقررًا أن يُعقد اليوم الأربعاء على هامش فعاليات قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المُقام في لندن، وغادر عائدًا إلى الولايات المتحدة بعد تسريب مقطع فيديو يظهر فيه بعض زعماء الدول وهم يسخرون منه.

ووصف ترامب، حسبما نقلت وسائل إعلام منها صحيفة الاندبندنت وشبكة سي إن إن، رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو بأنه شخص "ذي وجهين"، بعد ظهوره في مقطع الفيديو المُسرب وهو يتحدث ويضحك مع نظيره الهولندي الهولندي مارك روت، البريطاني بوريس جونسون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأميرة البريطانية آن، أثناء تواجدهما في قصر باكنجهام.

وقال الرئيس الأمريكي في تغريدات عبر تويتر إنه أحرز تقدمًا كبيرًا أثناء مشاركته في قمة الناتو، موضحًا أنه سوف يعود إلى واشنطن، ولن يعقد مؤتمرًا صحفيًا، ولن يشارك في فعاليات ختام القمة.

نشرت صحيفة الجارديان البريطانية، مقطع الفيديو بعد أن عدلته وترجمته وجعلت الصوت أكثر وضوحًا، نقلاً عن مقطع فيديو طويل بثته وكالة سبوتنيك الروسية على موقعها الإلكتروني، والذي يظهر فيه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ونظيره الكندي جاستين ترودو، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهم يسخرون من ترامب في أول أيام القمة المُنعقدة في لندن.

وحسب مقطع الفيديو، فإن القادة -الذين لم يكونوا على دراية بأن الفيديو يُسجل- لم يذكروا اسم ترامب صراحة، ولكن من السهل فهم أنهم يتحدثون عنه ويسخرون منه.

وفقًا للفيديو، فإن جونسون سأل ماكرون: "ألهذا السبب تأخرت؟"، وقاطعه ترودو "كان متأخرًا؛ لأنه بقى في المؤتمر الصحفي 40 دقيقة".

وأضاف رئيس الوزراء الكندي: "نعم. لقد أعلن..."، ثم تحدث إليهم ماكرون والذي لم يكن صوته واضحًا. ثم قال ترودو ممازحا ماكرون: "من المؤكد أنك شاهدت تدلي فكي فريقه إلى الأرض".

وحسب جدول الأعمال المُعلن عنه للرئيس الأمريكي، فإنه كان من المُقرر أن يجتمع بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيسي وزراء الدنمارك وإيطاليا، وكذلك كان من المُفترض أن يعقد مؤتمرًا صحفيًا.

جاء ذلك، بعد عقد ترامب لقاء ثنائي -لم يكن مُعلناً- مع الرئيس التركي أردوغان، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في لندن، اليوم الأربعاء"، وفق الرئاسة التركية.

وقال مدير الاتصالات بالرئاسة التركية فخر الدين ألتون، لرويترز، إن أردوغان عقد اجتماعاً "مثمراً جداً" مع نظيره الأمريكي دونالد ترمب على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في بريطانيا.

وحسب التون فإن الاجتماع بين الرئيسين استمر نصف ساعة.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض إن الرئيسين "ناقشا أهمية وفاء تركيا بالتزاماتها تجاه الحلف، وتعزيز التجارة عبر زيادة حجم التبادل التجاري بمقدار 100 مليار دولار، وتحديات الأمن الإقليمي وأمن الطاقة".