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النواب العراقي: محاولة اقتحام السفارة الأمريكية سلوك غير مقبول

10:22 م الثلاثاء 31 ديسمبر 2019
النواب العراقي: محاولة اقتحام السفارة الأمريكية سلوك غير مقبول

مجلس النواب العراقي

العراق - (أ ش أ)

اعتبر رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، أن محاولة اقتحام السفارة الأمريكية "سلوك غير مقبول" يضر بمصالح العراق.

وقال الحلبوسي - في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة (تويتر)، أوردتها قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن "محاولة اقتحام السفارة الأمريكية والاعتداء على مقرها سلوك غير مقبول يضر بمصالح العراق العليا ويسيء لصورة شعبنا..هو عمل يتنافى مع الأعراف والاتفاقيات الدولية".

ودعا رئيس النواب العراقي، الحكومة إلى "تأكيد التزامها بتعهداتها القانونية في حماية مقار البعثات الدبلوماسية"

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