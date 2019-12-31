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رئيس وزراء السودان يطلع على الأوضاع في ولايات البلاد

06:57 م الثلاثاء 31 ديسمبر 2019
رئيس وزراء السودان يطلع على الأوضاع في ولايات البلاد

الدكتور أحمد عبدالله حمدوك

السودان - (أ ش أ)

أطلع رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، على الأوضاع في مختلف الولايات، وذلك خلال اجتماع اليوم /الثلاثاء/ ضم الولاة، لحضور السفير عمر بشير مانيس وزير شئون مجلس الوزراء.

وذكر بيان لمجلس الوزراء أن حمدوك اطمأن - خلال الاجتماع - على مجمل الأوضاع بولايات السودان المختلفة بما في ذلك استتباب الأمن والاستقرار، وموقف تنفيذ مشروعات التنمية في مجالات الصحة والتعليم والطرق والمياه والطاقة، ودعا إلى التكاتف والتعاضد والعمل سوياً من أجل العبور بالسودان إلى بر الأمان.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء السوداني، بالروح الوطنية والمسئولية العالية، التي أبداها الولاة في عرضهم للقضايا والتحديات المتصلة بهموم المواطنين، داعيا إلى بذل مزيد من الجهود لتهيئة المناخ والتوعية المجتمعية من أجل تحقيق السلام الشامل والمستدام، فضلا عن ضرورة إحكام التنسيق بين الأجهزة الاتحادية والولائية.

وأكد الاستعداد لتذليل كافة العقبات التي تواجه الولاة حتى يتسنى لهم أداء دورهم بالصورة المطلوبة.

من جانبهم، أكد الولاة حرصهم واهتمامهم بتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، فضلا عن الاستمرار في تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة بولاياتهم.

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