ترامب: "لا موعد مُحدد" للتوصل للاتفاق التجاري مع الصين

لندن- (د ب أ):

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، بأنه "لا يوجد موعد محدد" للانتهاء من المفاوضات التجارية مع الصين.

وقال :"بصورة ما، أفضل فكرة الانتظار لما بعد الانتخابات فيما يتعلق بالاتفاق مع الصين"، في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في 22 نوفمبر من العام القادم.

واستدرك بالقول: "لكنني لن أقول هذا، أنا فقط أفكر"، مشيرا إلى أن بكين "تريد الاتفاق من الآن".

وقال ترامب للصحفيين في لندن، حيث يشارك في قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو): "الصين تستغل الولايات المتحدة منذ سنوات كثيرة كثيرة".

وتخوض بكين وواشنطن حربا تجارية منذ عدة أشهر. وقد ألقت هذه الحرب بظلالها على الاقتصاد العالمي. ويجري الجانبان حاليا مفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري مبدئي يهدف إلى التغلب على الخلافات.

ورغم أن الجانبين يقتربان من حيث المبدأ من التوصل إلى اتفاق، فإنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان من الممكن توقيع اتفاق تجاري مبدئي في المستقبل القريب.

وتدفع الصين من أجل خفض الرسوم الأمريكية، إلا أن ترامب يعد فقط بعدم فرض المزيد من الرسوم.