إيران ترد على استدعاء سفيرها في باريس: "تدخل وليس له أساس قانوني"

القاهرة- وكالات:

اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سيد عباس موسوي، أن استدعاء باريس للسفير الإيراني "تدخل في شؤون طهران وليس له أساس قانوني"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، الأحد.

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية استدعت السفير الإيراني لديهابهرام قاسمي، وذلك على خلفية استمرار احتجاز اثنين من الأكاديميين الفرنسيين في طهران.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن موسوي الأحد، قوله إن "الشخص المطلوب (السيدة عادل خواه) هي مواطنة إيرانية محتجزة بتهمة التجسس وتم اطلاع محامي الدفاع عنها بجميع تفصيلات القضية. ويجري الآن التحقيق في قضيتها من قبل القضاء".

وحول إجراء القبض على مواطن يحمل الجنسية الفرنسية بتهمة التآمر والتواطؤ على الأمن القومي قال: "لقد تواصل هذا الشخص مع القنصلية عدة مرات حتى الآن، ومحاميه على علم بالتهم الموجهة إليه وعلى اتصال مع السلطة القضائية".

وأضاف: "لا يمكن أن تمنع متابعة هذه القضايا من قبل القضاء في الجمهورية الإسلامية، خاصة فيما يتعلق بالتهم الأمنية الموجهة ضد هذين الشخصين".

والجمعة الماضي، أعلنت الخارجية الفرنسية استدعاء السفير الإيراني إلى الوزارة، و "تذكيره بمطلب فرنسا" الخاص بإطلاق سراح الأكاديميين فاريبا عادل خاه ورولاند مارشال "بدون تأخير". الأمر الذي لم يلقى أي استجابة حتى الآن.

واحتُجز الأكاديميان فاريبا عادل خاه ورولاند مارشال، وهما باحثان في مركز ساينس بو للدراسات الدولية (CERI)، في طهران منذ يونيو الماضي.