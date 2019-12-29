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حكومة الاحتلال تبحث الخطوط العريضة لاتفاق التسوية مع غزة

10:31 ص الأحد 29 ديسمبر 2019
حكومة الاحتلال تبحث الخطوط العريضة لاتفاق التسوية مع غزة

رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات

تل أبيب- (د ب أ):

يستعرض رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات أمام المجلس الوزاري، الأحد، الخطوط العريضة لاتفاق للتسوية مع قطاع غزة تمت بلورته مؤخرا بهدف ضمان الهدوء في المنطقة الجنوبية من إسرائيل.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي أنه بموجب هذا الاتفاق ستمنح "إسرائيل تسهيلات لسكان القطاع مقابل عمل حماس على منع الإطلاقات الصاروخية والحد من نطاق (مسيرات العودة) إلى أن يتم وقفها كليا".

يأتي هذا بينما كشفت الهيئة أن جهات أجنبية عرضت على حماس توسيع التسوية التي تمت بلورتها في قطاع غزة لتشمل "وقف الاعتداءات الإرهابية في الضفة الغربية في إطار تسوية شاملة مع إسرائيل".

وأوضحت أن حماس ردت على العرض بأن التفاهمات "لن تشمل الضفة العربية، التي لا تزال تحت الاحتلال".

مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات قطاع غزة إسرائيل

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