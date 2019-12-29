اكتشاف محاصيل تعود لنحو 4 آلاف سنة جنوب غربي الصين

بكين (أ ش أ)

اكتشف علماء آثار صينيون محاصيل مختلطة تعود لنحو 4 آلاف سنة كانت تنمو خلال فترة العصر النيوليتي (العصر الحجري الحديث)، وذلك في منطقة التبت بجنوب غربي الصين.

وقال خه وي المسؤول بمعهد أبحاث الآثار الثقافية بمنطقة التبت -في تصريح اليوم- إن فريقا علميا صينيا عثر على المحاصيل في موقع آثار "لودينغ" في الجزء الجنوبي الغربي من التبت، حيث تشير التقديرات إلى أن الموقع يعود إلى الفترة ما بين 1000 ق.م إلى 2000 ق.م.

وأضاف وي أن الفريق عثر على جدارين حجريين، مصارف، وعدد كبير من الأدوات الحجرية، وأن المحاصيل المختلطة التي تم العثور عليها مشابهة لأخرى اكتشفت في موقع آخر يعود لفترة ما قبل التاريخ في التبت، وأكد أن هذه الاكتشافات لا توفر فقط مواد بحثية مهمة لعلم الآثار، ولكنها توفر أيضا أدلة على أنماط الحياة لما قبل التاريخ وانتشار المحاصيل.