سيناتور جمهوري يدعو لرد حاسم على هجوم استهدف قاعدة أمريكية في العراق

واشنطن - (أ ش أ):

دعا السيناتور الأمريكي عن الحزب الجمهوري توم كوتون، إلى الرد بشكل حاسم على الهجوم الذي استهدف القاعدة الأمريكية في كركوك شمال العراق، والذي أودى بحياة "متعاقد مدني" أمريكي، وخلف مصابين من الجنود الأمريكيين.

وقال كوتون، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، اليوم السبت "إذا كان الدم الأمريكي تم سفكه من قبل مجموعة تدعمها إيران، يجب أن تواجه طهران عواقب سريعة وخيمة".

وكان التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش، أعلن مساء الجمعة، مقتل أمريكي وإصابة عدد من العسكريين في هجوم صاروخي استهدف قاعدة عسكرية في كركوك شمال العراق، واتهمت مصادر عسكرية أمريكية الميليشيات العراقية التابعة لإيران بالوقوف خلف الهجوم.