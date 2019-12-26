البرازيل.. ملثمون يهاجمون شركة منتجة لفيلم "مسيء للمسيح" بالقنابل (فيديو)

وكالات:

زعم 3 ملثمين، يلقبون أنفسهم بـ"التمرد الوطني الشعبي"، أنهم نفذوا هجومًا بقنبلة بنزين على شركة إنتاج برازيلية، استهدف "المجموعة الفكاهية البرازيلي"، في ريو دي جانيرو، للاحتجاج على عمل فني عن عيد ميلاد المسيح، تعرضه شبكة "نيتفلكس".

وبحسب مقطع الفيديو الذي نشرته شبكة "سكاي نيوز عربية"، أكد المسلحون أنهم أقدموا على تنفيذ هجوم بقنبلة بنزين على المجموعة الفكاهية البرازيلية "بورتا دوس فوندوس"، بسبب مسلسلها الناطق باللغة البرتغالية الذي قالوا إنه عمل مخل بالآداب عن ميلاد المسيح.

وأظهر تسجيل مصور جرى تداوله اليوم الخميس، 3 أشخاص يرمون قنابل البنزين على المبنى.

ولم تقع إصابات في الهجوم الذي وقع الليلة الماضية وأطفأ حارس الأمن النيران، حسب "بورتا دوس فوندوس"، بينما تجري الشرطة تحقيقاتها في الأمر.

ويتناول الفيلم القصير للمجموعة الكوميدية، الذي يحمل اسم "الإغراء الأخير للمسيح"، معالجة ساخرة وجنسية لبعض الأحداث المذكورة في الكتاب المقدس.

وقالت مجموعة " بورتا دوس فوندوس" على تويتر: "سوف تنجو البلاد من عذاب الكراهية هذا، وسوف يسود الحب مع حرية التعبير".