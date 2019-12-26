"أضع استعدادي للاستقالة أمامكم".. نصّ رسالة الرئيس العراقي للبرلمان

وكالات

نشرت وكالة الأنباء العراقية "واع" نصّ رسالة رئيس الجمهورية برهم صالح، لمجلس النواب العراقي، بشأن مُرشح رئاسة الوزراء مقدما اعتذاره عن تكليف مرشح كتلة البناء اسعد العيداني ومعربًا عن استعداده لتقديم استقالته من منصبه.

وقال برهم صالح في رسالته: "أضع استعدادي للاستقالة من منصب رئيس الجمهورية أمام أعضاء مجلس النواب، ليقرروا في ضوء مسؤولياتهم كممثلين عن الشعب ما يرونة مناسبا".

وأضاف: "في ضوء الاستحقاقات التي فرضتها حركة الاحتجاج المحقة لأبناء شعبنا، تحتم علينا أن ننظر إلى المصلحة الوطنية العليا قبل النظر إلى الاعتبارات الشخصية والسياسية".

واعتبر الرئيس أن "المصالح العليا للبلاد تفرض اليوم مسؤولية وطنية على عاتق الرئيس بدعم تفاهم حول مرشح رئاسة الحكومة القادمة، وتستوجب المصلحة أن يكون عامل تهدئة للأوضاع ويستجيب لإرادة الشعب العراقي الذي هو مصدر شرعية السلطات جميعا".

