أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس سد النهضة أسعار الدولار أسعار الذهب جمال خاشقجي التعديل الوزاري محاكمة راجح عزل ترامب

الإعلام اللبناني: إسرائيل أطلقت 3 قنابل ضوئية قرب الحدود دون معرفة الأسباب

08:49 م الأربعاء 25 ديسمبر 2019
الإعلام اللبناني: إسرائيل أطلقت 3 قنابل ضوئية قرب الحدود دون معرفة الأسباب

قوات الاحتلال الإسرائيلي - أرشيفية

وكالة

ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، في نبأ لها، مساء اليوم الأربعاء، أن قوات العدو الإسرائيلي، أطلقت 3 قنابل مضيئة فوق بلدة الغجر المحتلة.

وأفادت الوكالة اللبنانية الرسمية "ن ن أ" أن قوات الطوارئ الدولية والجيش اللبناني سيروا دوريات عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية جنوب البلاد، ولم يعرف بعد أسباب إطلاق القنابل المضيئة.

وفي سبتمبر الماضي، اخترقت طائرة مسيرة إسرائيلية، الأجواء اللبنانية فوق مزرعة وألقت موادًا حارقة أحراج السنديان في المنطقة.

قوات العدو الإسرائيلي إسرائيل لبنان الجيش اللبناني
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان