الإعلام اللبناني: إسرائيل أطلقت 3 قنابل ضوئية قرب الحدود دون معرفة الأسباب

وكالة

ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، في نبأ لها، مساء اليوم الأربعاء، أن قوات العدو الإسرائيلي، أطلقت 3 قنابل مضيئة فوق بلدة الغجر المحتلة.

وأفادت الوكالة اللبنانية الرسمية "ن ن أ" أن قوات الطوارئ الدولية والجيش اللبناني سيروا دوريات عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية جنوب البلاد، ولم يعرف بعد أسباب إطلاق القنابل المضيئة.

وفي سبتمبر الماضي، اخترقت طائرة مسيرة إسرائيلية، الأجواء اللبنانية فوق مزرعة وألقت موادًا حارقة أحراج السنديان في المنطقة.