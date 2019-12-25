عشية عيد الميلاد.. انهيار برج كنيسة في سويسرا جراء حريق

فيينا- (د ب أ):

انهار برج كنيسة قوطية في بلدة هيرزوجنبوشسي السويسرية عشية عيد الميلاد، بعدما ظل رجال الإطفاء يكافحون لساعات من أجل إنقاذ المبنى.

ووفقا للشرطة، فقد بدأ الحريق صباح أمس الثلاثاء لأسباب غير معلومة في برج بالكنيسة البروتستانتية الواقعة بالبلدة الصغيرة في شمال غرب سويسرا.

وكان رجال الإطفاء اعتقدوا أنهم سيطروا على الوضع ظهر أمس الثلاثاء، إلا أن الحريق تجدد ليلا.

وتداول سكان محليون مقاطع تظهر البرج المشتعل وهو يسقط على سطح الكنيسة، الذي انتقل إليه الحريق وتضرر بصورة كبيرة.

وذكرت وكالة أنباء "كيستون-إس دي ايه" أن الحريق لم يسفر عن وقوع إصابات.