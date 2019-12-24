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مقتل 7 من قوات الأمن الأفغانية في هجوم مسلح شمال البلاد

09:11 ص الثلاثاء 24 ديسمبر 2019
مقتل 7 من قوات الأمن الأفغانية في هجوم مسلح شمال البلاد

قوات الأمن الأفغانية

كابول- (أ ش أ):

ذكرت وزارة الدفاع الأفغانية أن 7 جنود لقوا حتفهم فيما أصيب 6 من قوات الأمن إثر هجوم اليوم الثلاثاء، على نقطة تفتيش تابعة للجيش في إقليم "بلخ" الواقع شمالي البلاد.

وقالت الوزارة - في بيان لها نقلته شبكة "إيه بي سي"الأمريكية - إن الهجوم وقع في مقاطعة "دولت آباد" بالإقليم، مشيرة إلى أن المصابين هم ثلاثة جنود وثلاثة من الاستخبارات.

ولم تعلن أية جهة بعد مسئوليتها عن الهجوم، إلا أن وزارة الدفاع تلقي باللائمة على حركة "طالبان".​

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الخبر التالى:

حركة "طالبان" تعلن مسئوليتها عن الهجوم على نقطة تفتيش شمال أفغانستان
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