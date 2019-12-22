أكثر الكلمات إنتشاراً

التعديل الوزاري محاكمة راجح سد النهضة الطقس أسعار الدولار عزل ترامب أسعار الذهب

الشرطة البريطانية تعتقل مشتبه به في قتل سيدتين طعنًا بالكسين

10:38 م الأحد 22 ديسمبر 2019
الشرطة البريطانية تعتقل مشتبه به في قتل سيدتين طعنًا بالكسين

الشرطة البريطانية

المملكة المتحدة - (أ ش أ)

أعلنت شرطة مدينة ساسكس البريطانية، اليوم الأحد، اعتقال شخص مشتبه به في ارتكاب جريمة قتل عقب طعن سيدتين في خارج منزل في قرية كراولي تاون، الواقعة غرب المدينة.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" الناطقة بالإنجليزية، أن سلطات الطوارىء حضرت إلى المنزل، حيث عثرت على جثماني السيدتين خارج المنزل، بينما كان المتشبه به داخل المنزل مصابا بإصابات بالغة، حيث نُقل إلى المستشفى، مشيرة إلى أن تقارير ترجح استخدام السكين في هذا الهجوم.

وأضافت الشرطة، أن هذه الحادثة منفصلة ولا تشكل خطرًا على حياة المواطنين في المدينة.

هذا المحتوى من

الشرطة البريطانية جريمة قتل كراولي تاون

الخبر التالى:

مقتل وإصابة 48 شخصًا على الأقل في فيضانات بوروندي
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان