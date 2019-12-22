الشرطة البريطانية تعتقل مشتبه به في قتل سيدتين طعنًا بالكسين

المملكة المتحدة - (أ ش أ)

أعلنت شرطة مدينة ساسكس البريطانية، اليوم الأحد، اعتقال شخص مشتبه به في ارتكاب جريمة قتل عقب طعن سيدتين في خارج منزل في قرية كراولي تاون، الواقعة غرب المدينة.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" الناطقة بالإنجليزية، أن سلطات الطوارىء حضرت إلى المنزل، حيث عثرت على جثماني السيدتين خارج المنزل، بينما كان المتشبه به داخل المنزل مصابا بإصابات بالغة، حيث نُقل إلى المستشفى، مشيرة إلى أن تقارير ترجح استخدام السكين في هذا الهجوم.

وأضافت الشرطة، أن هذه الحادثة منفصلة ولا تشكل خطرًا على حياة المواطنين في المدينة.