الرئيس العراقي يجدد طلبه لمجلس النواب بتحديد الكتلة الأكبر

أحال الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأحد، خطاب المحكمة الاتحادية بشأن تحديد الكترة الأكبر، إلى مجلس النواب العراقي.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع" أن برهم صالح، طالب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بتحديد الكتلة الأكبر ومرشحها لمنصب رئيس الوزراء، عقب استقالة عادل عبدالمهدي.

وجاء في كتاب سابق أرسله البرلمان لرئاسة الجمهورية، أنه "سبق وأن تم إعلامكم بالكتلة الأكبر عددا في مجلس النواب.. وعلى أساسها كلفتم مرشحها رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة الحالية".

وكانت المحكمة الاتحادية العراقية، أصدرت في وقت سابق من اليوم، بينًا بشأن الكتلة الأكبر بالبرلمان، وأكدت فيه، أن تعبير الكتلة النيابية الأكثر عددًا، الواردة في المادة (76) من الدستور تعني :أما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة, أو الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية ودخلت مجلس النواب وأصبحت مقاعدها بعد دخولها المجلس وحلف اعضاؤها اليمين الدستورية في الجلسة الأولى الأكثر عددًا من بقية الكتل, فيتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشحها بتشكيل مجلس الوزراء طبقًا لأحكام المادة (76) من الدستور وخلال المدة المحددة فيها.