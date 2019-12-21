كيف نجح منتدى شباب العالم في إثبات أن الفن جسر للتواصل بين الشعوب؟

كتب - محمد صفوت:

لعبت الثقافة والفن دورًا رئيسيًا في منتدى شباب العالم منذ إطلاقه في نسخته الأولى والذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ بشكل سنوي منذ 2017، ما جعل من المنتدى الذي يهدف إلى إرسال رسائل دولية لتعزيز قيم السلام والازدهار والتنمية في العالم، دورًا آخر في الإلهام الفني.

تقول صحيفة "الاندبندنت" البريطانية، في تقرير لها، إن منتدى شباب العالم عام 2019، الذي استمر على مدار 4 أيام متتالية في شرم الشيخ، كان بمثابة موطنًا للمسرح والموسيقى وعددًا من الفنون المختلفة ما جعله ملهمًا.

منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، نُظم في المدينة السياحية شرم الشيخ، ويهدف لمعالجة الأزمة بين الشباب والأجيال الكبر سنًا، كما يمثل ركنًا أساسيًا في تقليل الفجوة بين الشباب والقادة السياسيين في مصر.

وحضر المنتدى الذي رفع شعار "حين تلتقي الحضارات" أكثر من 7 آلاف شاب وفتاة من مختلف دول العالم، ما منحه مصداقية حقيقية.

الفن إحياءً للإنسانية

شعار رفعه مسرح منتدى الشباب العالمي، في نسخته الثالثة سعى خلاله إلى معالجة القضايا الإنسانية الشائكة.

وأشار تقرير الاندبندنت إلى الدور الثقافي الهام للمنتدي إلى جانب عدد من المحاور الثقافية التكميلية، حيث سعى مسرح منتدى شباب العالم إلى معالجة القضايا الإنسانية تحت عنوان "الفن: إحياء الإنسانية".

والتقت الصحيفة البريطانية، المخرج خالد جلال، الذي قدم مسرحية "محاكمة سانتا كلوز"، والذي وصف المنتدى بأنه أسعد أيام حياته، لشعوره بالمسؤولية التي وكلت إليه لتقديم عرضًا فنيًا يشارك فيه فنانين من مختلف الجنسيات بهدف واحد ورسالة واحدة.

ويرى المخرج، أن التنوع في اختيار الفنانين لأداء المسرحية، يجسد إيمانه بأنه بمقدور الأشخاص تحويل أي مكان إلى جنة أو العكس، إذ اعتمد على ممثلين من 16 دولة في عرضه الأخير.

وأشار خالد جلال إلى أن عنوان المنتدى "حين تلتقي الحضارات" ما جعله يركز على القضايا الإنسانية خلال عرضه الذي قدم ضمن فعاليات المنتدى في النسخة الثالثة له، مضيفًا أن العرض المسرحي هو البداية الحقيقية للمنتدى هذا العام.

وأوضح أن العرض المسرحي هذا العام ركز على القضايا الإنسانية، وشملت الأحداث الأخرى التي عرضت الموسيقى والكوميديا والرسم والرقص. ولفت التقرير إلى أن العروض الفنية المختلفة التي قُدمت على مدار أيام المنتدى، أكدت أن الفن يمثل جسرًا بين الثقافات المختلفة، فضلاً عن إنها كانت مصدر لإلهام الحضور.

وأبرز التقرير فعاليات المنتدى الذي تضمن حفلاً موسيقيًا للمطربة رولا زكي، وعرضًا للرسم بالرمال مصحوبًا بالموسيقى للفنان الألباني فاتمير مورا، الفائز بجائزة المواهب التليفزيونية الألبانية لعام 2009.

وقدم زوج الراقصين ماريسا هماموتو وبيوتر يوانيكي عرضًا مبهرًا للرقص على كرسي متحرك، وهما زوج من الراقصين الشباب الموهوبين من دولتي بولندا والولايات المتحدة قدما إلى شرم الشيخ خصيصًا لتقديم أداء فريد من نوعه على مسرح منتدى شباب العالم.

كما قدمت فرقة "حورس باند" مقطوعات موسيقية رائعة بآلات موسيقية متنوعة شمل الفلوت والعود والإيقاع، وتشمل الفرقة ثلاثي العازفين دعاء صابر وفادى عزت وبلال الشيخ.