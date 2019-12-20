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المسماري: أردوغان أصيب بجنون العظمة عندما قرر غزو ليبيا

04:57 م الجمعة 20 ديسمبر 2019
المسماري: أردوغان أصيب بجنون العظمة عندما قرر غزو ليبيا

أحمد المسماري

القاهرة - (مصراوي):

قال اللواء أحمد المسماري الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أصيب بجنون العظمة، عندما قرر غزو ليبيا وإرسال قوات إلى لمساندة حكومة الوفاق.

وأضاف المسماري في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة: "أردوغان أصيب بجنون العظمة أو ربما جنون البقر"، مؤكدًا أن "ما قام به أردوغان سينعكس سلبًا على استثمارات تركيا في ليبيا وستدفع الشركات التركية ثمن هذا اللغط الأردوغاني".

واستطرد: "تركيا تحاول دخول الأراضي الليبية عبر مدينة مصراته"، مشددًا على رفض الغزو التركي لليبيا "سنقاومه إذا حدث بكل قوة".

أحمد المسماري ليبيا غزو ليبيا الجيش الوطني الليبي

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